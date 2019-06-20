https://static.news.ru/photo/f706d724-66d2-11e9-bb81-fa163e074e61_1024.jpg Избранный президент Украины Владимир Зеленский Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Париж и Берлин оказалась провальной. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель дали ясно понять, что будут продолжать сотрудничать с Россией.

Позиция европейских лидеров объясняется тем, что Россия, в отличие от Украины, играет значительную роль на международной арене, заявил Спивак в эфире телеканала NewsOne .

Политик добавил, что отношение европейских столиц к Москве изменилось, свидетельством чего являются реализуемые ими экономические проекты в России.

Макрон сказал, что РФ будут потихоньку возвращать в ПАСЕ, что в Воронеже построили завод Renault, а позавчера под Москвой открылся завод Mercedes. То есть, о каких санкциях идёт речь? Меркель уже в 513 раз говорит новой власти, что «Северный поток — 2» будет построен, — отметил Спивак.

Он назвал главным минусом украинского президента его неопытность в международной политике. В конечном итоге это приведёт к тому, что Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой.

Ранее News.ru сообщал, что после разговора с Меркель Зеленский заявил о диаметрально противоположных позициях Украины и ФРГ по «Северному потоку — 2». При этом он уточнил, что благодарен Германии за готовность вести предметный диалог по этому «непростому вопросу». Украинский глава добавил, что транзит российского газа через Украину, а также его аккумулирование в украинских хранилищах являются «гарантией энергетической безопасности и Украины, и Европы».