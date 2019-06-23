https://static.news.ru/photo/535ced7c-958d-11e9-974d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Активисты, не согласные с проведением в Киеве ЛГБТ-шествия KyivPride, собирались забросать его участников фекалиями. Чтобы предотвратить метание нечистот, полицейским пришлось провести целую спецоперацию.

Подробности предотвращённой провокации рассказал начальник полиции украинской столицы Андрей Крищенко.

По его словам, под прицелом должны были оказаться и сотрудники правоохранительных органов, задача которых — охранять общественный порядок во время шествия и защищать представителей секс-меньшинств от агрессии гетеросексуальных сограждан.

Нечистоты были предусмотрительно расфасованы в презервативы, уточнил он.

Остановили автобус, который вёз в центр 200 таких «снарядов» с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, <...> работала целая «дерьмолаборатория». А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали четыре биотуалета, — рассказал Крищенко « Громадське ».

Полиция Киева проинформировала в Facebook, что задержаны девять человек в возрасте от 18 до 48 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к хулиганству.

Ранее, как писал News.ru, администрация президента Украины Владимира Зеленского потребовала от Национальной полиции гарантировать безопасность в равной мере как сторонников, так и противников марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. Незадолго до начала шествия KyivPride стало известно и о задержании его радикальных противников.