Запрещённое в России украинское экстремистское движение «Правый сектор» и другие организации начали в центре Киева акцию «Всеукраинское молитвенное стояние в защиту детей и семей», цель которого не допустить проведение «КиевПрайд» в поддержку ЛГБТ-сообщества страны.
Организаторы акции установили напротив входа в главный корпус Университета имени Шевченко постамент и звукоусиливающую аппаратуру, передаёт
Все участники протеста намерены находиться на месте, где планируется «Марш равенства» до полудня 23 июня.
Ранее News.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от представителей ЛГБТ-сообщества посетить их мероприятие. Так называемый марш равенства KyivPride пройдёт в Киеве.