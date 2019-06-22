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Телеканал «Россия 24» опубликовал видео нападения на своих журналистов в Тбилиси. Националисты начали оскорблять сотрудников СМИ, после этого устроили драку с местными жителями, которые заступились за россиян.

Журналист Станислав Бернвальд заявил, что он с оператором записывал интервью с хозяйкой турагентства, муж которой и преградил агрессорам путь. Двое нападавших скрылись, увидев полицию. Ранее News.ru писал, что председатель комиссии...