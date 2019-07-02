https://static.news.ru/photo/97b60bb8-9d06-11e9-b9f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские власти должны не просто смягчить меру пресечения обвинённому в госизмене главе представительства РИА Новости Кириллу Вышинскому, а обязаны снять с него все обвинения. Об этом говорится в заявлении российского Профсоюза журналистов и работников СМИ.

Профсоюз журналистов выступает против того, чтобы журналистов превращали в разменную монету в политических играх. Мы считаем неприемлемым суд над коллегой за осуществление профессиональной деятельности — вне зависимости от его политических взглядов, — говорится в заявлении на сайте организации .

Также в документе подчёркивается, что «в отличие от российских официальных структур, Профсоюз журналистов последовательно выступает против незаконного преследования всех журналистов».

Мы призываем освободить и украинского журналиста Романа Сущенко, который был осуждён в России на 12 лет якобы за шпионаж, однако выдвинутое против него обвинение звучит абсурдно, а судебный процесс прошёл в закрытом режиме и не вызывает никакого доверия. Мы также призываем прекратить преследование крымского журналиста Ремзи Бекирова и других крымских гражданских журналистов, — отмечается в заявлении.

В профсоюзе напомнили, что 3 июля суд в Киеве может принять решение о переводе Вышинского из СИЗО под домашний арест.

Мы не просто рассчитываем, что в среду, 3 июля, суд пойдёт на смягчение меры пресечения Кириллу Вышинскому, мы считаем, что журналист должен быть освобождён, а дело против него прекращено, — подчёркивается в заявлении.

Как писал News.ru, ранее адвокату Кирилла Вышинского Андрею Доманскому удалось собрать средства для внесения залога благодаря помощи пользователей соцсетей. В начале мая суд продлил журналисту срок ареста до 22 июля, несмотря на ходатайство защиты о смягчении меры пресечения.