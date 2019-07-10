https://static.news.ru/photo/7b7a59ec-a31c-11e9-8a35-fa163e074e61_1024.jpg Ангела Меркель Фото: Christian Spicker/www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Приступы дрожи, которые испытывает канцлер Германии Ангела Меркель, скорее всего, не являются болезнью Паркинсона. Они больше напоминают ознобоподобный гиперкинез, вызываемый сбоями в работе организма. Так считает профессор кафедры нервных болезней первого МГМУ имени Сеченова Ольга Воробьёва.

На болезнь Паркинсона это не похоже. При болезни Паркинсона иные характеристики тремора, нежели у неё. Это больше похоже на ознобоподобный гиперкинез, — цитирует Воробьеву РИА Новости .

Она отметила, что данное нарушение могут вызвать кардиоритмические и метаболические сбои в организме. Однако, по словам профессора, установить диагноз по одному симптому невозможно.

Как ранее писал News.ru, Меркель испытала очередной приступ дрожи во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Это уже третий приступ, случившийся у канцлера в ходе официальных мероприятий за последние три недели.

Как сообщал кабмин ФРГ, встреча с премьером Ринне прошла в плановом режиме, канцлеру лучше, а её здоровью ничего не угрожает.