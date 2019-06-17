https://static.news.ru/photo/7cbc2516-9100-11e9-adfe-fa163e074e61_1024.jpg Александр Ткаченко Фото: Александр Ткаченко/facebook.com

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович считает кошмаром призыв генерального директора «1+1 медиа», кандидата в депутаты парламента от партии «Слуга народа» Александра Ткаченко бойкотировать телеканалы NewsOne, ZIK и «112 Украина».

По его словам, он с интересом наблюдает за изменениями риторики команды Зеленского, которая резко «из таких демократов превращается в такие кошмары».

Человек, который идёт девятым номером в команде Зеленского, который говорит, что надо бойкотировать каналы, сам являясь журналистом, — это уже совсем плохо. Нам пора начинать видеть мир таким, какой он есть, а не таким, как мы себе нарисовали, — отметил он в эфире NewsOne .

Рабинович подчеркнул, что если вчерашние сотрудники СМИ сегодня заявляют о бойкотах каналов, то страну «ведут совсем не туда».

Как писал News.ru, ранее Рабинович заявил, что действия Владимира Зеленского на посту президента Украины приведут страну к катастрофе. По его мнению, лидер не настроен урегулировать ситуацию на юго-востоке Незалежной.