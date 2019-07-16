https://static.news.ru/photo/551f199c-a7ed-11e9-95ec-fa163e074e61_1024.jpg Принц Гарри Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Гарри рассказал о новом достижении своего сына Арчи. Его первенцу недавно исполнилось два с половиной месяца, и ребёнок уже сам уверенно держит голову, заявил представитель королевской семьи Великобритании на премьере мультфильма «Король Лев» в Лондоне.

На этом мероприятии была музыкальная семейная пара — певица Бейонсе и её муж Джей Зи. Они сделали комплимент малышу. По их мнению, Арчи «просто потрясающе красив», пишет издание « 7Дней ».

Ранее News.ru сообщал, что одним из главных кандидатов на роль крёстного отца новорождённого Арчи является близкий друг принца Гарри — Чарли ван Штраубензи. Он был одним из 600 гостей на свадьбе королевской пары. На втором месте значится голливудский актёр Джордж Клуни. Замыкает тройку лидеров Марк Дайер. Его журналисты окрестили вторым отцом принца.

На роль крёстной Арчи может претендовать бывшая няня Гарри Тигги Петтифер, американская теннисистка Серена Уильямс и Кейт Миддлтон.