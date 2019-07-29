https://static.news.ru/photo/99251f48-b2a0-11e9-b1eb-fa163e074e61_660.jpg Принцесса Диана и принц Чарльз Фото: Boris Spremo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Чарльз за несколько часов до бракосочетания с принцессой Дианой в 1981 году боялся, что ему придётся жалеть о своём выборе. Cомнениями он поделился с близкими друзьями.

По его словам, леди Ди «не выглядела достаточно взрослой даже для выпускницы школы», не говоря уже о создании семьи. При этом жених назвал Диану «изысканно хорошенькой, как маков цвет», пишет Life со ссылкой на документальный фильм «Чарльз и Ди: Правда об их свадьбе».

Исследователь королевской семьи Ингрид Сьюард объяснила, что знакомые Чарльза считали этот брак ошибкой и что он обернётся катастрофой.

Она была как старшеклассница, а он — как профессор, — уверена историк.

Она добавила, что Чарльз часто повторял, что должен был поступить правильно ради своей страны и семьи. Однако в глубине души он понимал, что между ним и Дианой нет того единства, что бывает у крепких пар. Леди Ди, в свою очередь, рассказывала своим сёстрам о том, что не готова связать свою жизнь с нелюбимым мужчиной.

В 1996 году супруги официально развелись. Леди Ди и её новый кавалер, египетский кинорежиссёр Доди аль-Файед, насмерть разбились в автокатастрофе 31 августа 1997 года.

Ранее News.ru сообщал, что бостонский аукцион RR Auction выставил на продажу спортивную одежду принцессы Дианы. Именно в этой толстовке с надписью на груди «Fly Atlantic» принцесса Уэльская ходила на каждую тренировку, чтобы не дать папарацци сделать новые фотографии с её занятий.