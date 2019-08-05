https://static.news.ru/photo/6c7be3da-b77f-11e9-b8fb-fa163e074e61_660.jpg Клаус Йоханнис Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Министр образования Румынии Екатерина Андронеску покидает свой пост. Соответствующий указ подписал президент страны Клаус Йоханнис.

Ранее чиновница, комментируя трагедию, заявила, что погибшую 15-летнюю девочку «учили не садиться в машины с незнакомцами». Фраза вызвала широкий общественный резонанс, после чего многие жители потребовали уволить Андронеску.

Валера-Даниела Бреаза назначен временно исполняющим обязанности главы Минобразования, говорится в сообщении, размещённом на сайте администрации президента.

Как писал News.ru, история с изнасилованием и убийством 15-летней девочки в Румынии также привела к отставке министра внутренних дел страны Николая Мога.