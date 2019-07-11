https://static.news.ru/photo/72568626-a3d8-11e9-a355-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Janis Jurkans/Facebook

Новоизбранный президент Латвии Эгилс Левитс выслал приглашения на бал в честь инаугурации только на одну персону. Ряд политиков и культурных деятелей удивились из-за невозможности прийти с супругами.

Состав приглашённых возмутил бывшего министра иностранных дел Латвии Яниса Юрканса.

Он не пригласил людей, которые проголосовали за независимость Латвии в 1990 году. Там много людей, которые ему помогали, благодаря тем людям, он стал министром юстиции, тех он оставил на улице, – приводит слова Юрканса argumenti.ru .

Удивление выразил и композитор Зигмар Лиепиньш, назвав приглашение на одно лицо «невежливым». В свою очередь, бывший переводчик президента Вайры Фрейберги Янис Григалис отметил, что нарушений этикета в таком формате нет, и глава государства может приглашать на бал в честь своей инаугурации кого угодно.

Этикет это допускает. Было приглашено более 800 гостей и на супругов уже места не хватило. Когда я присутствовал на инаугурации президента Вайры Вике-Фрейберги, то было вполовину меньше приглашений. Но она пригласила всех ректоров латвийских вузов, например. Тут нечему удивляться! Кто и что может сказать президенту? Это его инаугурация, – сказал Григалис.

Как ранее писал News.ru, Эгилс Левитс официально вступил в должность президента Латвии 8 июля. До избрания главой государства он занимал пост судьи Суда Евросоюза.