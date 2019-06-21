https://static.news.ru/photo/4240ea70-943e-11e9-9e1a-fa163e074e61_1024.jpg Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: imago stock&people/Global Look Press

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала массовые акции протесты в Тбилиси. По её словам, к ним привела ошибка властей, которые не учли возможные риски, проведя в грузинской столице необоснованную Межпарламентскую ассамблею православия.

Она отметила, что случившееся оскорбило грузинскую общественность. Вместе с тем она заявила, что должен встать вопрос об ответственности тех лиц, которые дестабилизировали ситуацию в стране.

Ясна цель этих людей, стремящихся только к эскалации и дестабилизации, чтобы расшатать основы нашей независимости. Все должны понимать, что противостояние наносит удар по каждому из нас, наносит удар государству и укрепляет только врага, — подчеркнула грузинский лидер.

Она призвала общество к спокойствию, а также не поддаваться на провокации и деструктивные призывы. Саломе сообщила, что готова встретиться со всеми политическими силами, так как единственная перспектива Грузии — в единстве, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что акции протеста возобновились в Тбилиси. Представители оппозиции и их сторонники требуют от министра внутренних дел Георгия Гахарии покинуть свой пост. На принятие решения ему дано три часа.