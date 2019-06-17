https://static.news.ru/photo/d64283d0-911b-11e9-825e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Baucher/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Париж и Берлин будут способствовать диалогу между Москвой и Киевом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским во французской столице.

Макрон отметил, что одной из ключевых тем диалога был конфликт в Донбассе, который «длится на протяжении пяти лет и терзает Европу».

Я хочу ещё раз подтвердить желание Франции вместе с Германией <...> облегчить диалог с Россией, — цитирует главу Франции РИА Новости .

Он также выразил уверенность, что восстановление мира на востоке Украины является одним из приоритетов Зеленского.

Ранее News.ru отмечал, что очередные встречи украинского президента с лидерами Франции и Германии проходят под звуки канонады в Донбассе.