Президент Франции пообещал Украине помощь в переговорах с Россией
Максим Величко
19:08, 17 июня 2019
https://static.news.ru/photo/d64283d0-911b-11e9-825e-fa163e074e61_1024.jpgФото: Michael Baucher/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Париж и Берлин будут способствовать диалогу между Москвой и Киевом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским во французской столице.
Макрон отметил, что одной из ключевых тем диалога был конфликт в Донбассе, который «длится на протяжении пяти лет и терзает Европу».
Я хочу ещё раз подтвердить желание Франции вместе с Германией <...> облегчить диалог с Россией, — цитирует главу Франции РИА Новости.
Он также выразил уверенность, что восстановление мира на востоке Украины является одним из приоритетов Зеленского.
Ранее News.ru отмечал, что очередные встречи украинского президента с лидерами Франции и Германии проходят под звуки канонады в Донбассе.