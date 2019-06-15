https://static.news.ru/photo/d94ea91a-8e90-11e9-bd95-fa163e074e61_1024.jpg Саули Ниинистё Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Финляндии Саули Ниинистё сделал прогноз касательно наступления Третьей мировой войны.

По его мнению, её началом послужит гипотетический военный конфликт между Россией и НАТО. Он отметил, что, начавшись на Балтике, он перекинулся бы на весь остальной мир.

Кроме того, политик объяснил, почему Финляндия не присоединяется к военным объединениям, продолжая сохранять баланс между РФ и Североатлантическим альянсом. По его словам, в случае, если страна станет членом НАТО, ситуация на границах окажется напряжённой, передают argumenti.ru .

Ранее News.ru писал о том, что Ниинистё освободил министров правительства Юхи Сипиля от занимаемых должностей и назначил новый, 75-й по счёту, состав кабмина. Премьером Финляндии стал Антти Ринне.