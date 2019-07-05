https://static.news.ru/photo/f9f17348-9f05-11e9-a9c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vladyslav Musiienko/Global Look Press

Судебная реформа на Украине провалена, заявил премьер-министр государства Владимир Гройсман.

По его мнению, проект разрушило желание руководства страны сохранить влияние на судей.

Люди, которые были люстрированы абсолютно по закону верно, они через систему судов возобновились. О чем идёт речь? О том, что не была проведена реформа судебной системы, — подчеркнул он.

Гройсман напомнил, что в 2014 году занимавший тогда пост главы государства Пётр Порошенко заявил о планах провести судебную систему Украины к европейским стандартам. Однако, на одном из этапов появился «соблазн подчинить себе суды», и поэтому произошёл сбой.

Премьер также отметил, что закон должен действовать для всех одинаково, передаёт ТСН .

Как писал News.ru, ранее Гройсман заявил, что украинское общество «диктует власти настойчивый запрос на структурное обновление» и желает видеть у руля страны новые лица. Недавние выборы президента страны тому наглядное подтверждение. По его словам, старые политические силы должны уйти в историю.