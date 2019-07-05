Фото: Vladyslav Musiienko/Global Look Press

Судебная реформа на Украине провалена, заявил премьер-министр государства Владимир Гройсман.

По его мнению, проект разрушило желание руководства страны сохранить влияние на судей.

Люди, которые были люстрированы абсолютно по закону верно, они через систему судов возобновились. О чем идёт речь? О том, что не была проведена реформа судебной системы, — подчеркнул он.

Гройсман напомнил, что в 2014 году занимавший тогда пост главы государства Пётр Порошенко заявил о планах провести судебную систему Украины к европейским стандартам. Однако, на одном из этапов появился «соблазн подчинить себе суды», и поэтому произошёл сбой.

Премьер также отметил, что закон должен действовать для всех одинаково, передаёт ТСН.

Как писал News.ru, ранее Гройсман заявил, что украинское общество «диктует власти настойчивый запрос на структурное обновление» и желает видеть у руля страны новые лица. Недавние выборы президента страны тому наглядное подтверждение. По его словам, старые политические силы должны уйти в историю.

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