https://static.news.ru/photo/857aa62c-a911-11e9-8f85-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер заявил, что после возвращения России в ПАСЕ пришло время снять с неё санкции. Ограничения вводились из-за конфликта на Украине, но они не помогают разрешить ситуацию, считает политик.

Своё мнение он высказал в интервью агентству DPA, выдержки из которого публикует издание Die Welt .

Без этого не обойтись. Правильным было то, что Россия вернула своё право голоса в Европе, а Германия форсировала строительство газопровода «Северный поток — 2», — отметил Кретшмер.

Политик подчеркнул, что отмена Европой ограничений станет логичным следующим шагом.

Ранее News.ru сообщал, что решение Совета Евросоюза о продлении на полгода экономических санкций против России вступило в силу. Оно должно действовать до 31 января 2020 года. Совет ЕС, принимая решение, сослался на ходатайство канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Свою рекомендацию лидерам остальных стран сообщества они дали на саммите 20–21 июня. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.