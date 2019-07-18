Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер заявил, что после возвращения России в ПАСЕ пришло время снять с неё санкции. Ограничения вводились из-за конфликта на Украине, но они не помогают разрешить ситуацию, считает политик.
Своё мнение он высказал в интервью агентству DPA, выдержки из которого публикует издание
Без этого не обойтись. Правильным было то, что Россия вернула своё право голоса в Европе, а Германия форсировала строительство газопровода «Северный поток — 2», — отметил Кретшмер.
Политик подчеркнул, что отмена Европой ограничений станет логичным следующим шагом.
Ранее News.ru сообщал, что решение Совета Евросоюза о продлении на полгода экономических санкций против России вступило в силу. Оно должно действовать до 31 января 2020 года. Совет ЕС, принимая решение, сослался на ходатайство канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Свою рекомендацию лидерам остальных стран сообщества они дали на саммите 20–21 июня. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.