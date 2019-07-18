https://static.news.ru/photo/c6bc1600-a972-11e9-afd9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте в шутку предположил, что Амстердам может рассчитывать на скидку при покупке истребителей F-35 из-за отказа США поставлять самолёты Турции.

Он напомнил, что власти Нидерландов приняли решение приобрести дополнительно девять F-35.

Может, теперь со скидкой в свете ситуации с Турцией, — цитирует премьера РИА Новости .

При этом Рютте усомнился в том, что ему удастся обсудить данный вопрос с президентом страны.

Ранее News.ru писал, что турецкая сторона попросила Вашингтон не исключать её из программы F-35. В Анкаре считают, что это решение незаконно и ошибочно.