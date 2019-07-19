https://static.news.ru/photo/b2ed97d6-aa42-11e9-b52c-fa163e074e61_1024.jpg Рамуш Харадинай Фото: Agron Beqiri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава кабмина Косово Рамуш Харадинай объявил об отставке после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал по самопровозглашённой республике в Гааге. Политик отметил, что против него не выдвинули обвинений.

Мне предложили явиться туда в качестве премьера или обычного гражданина Косово. Я выбрал последнее, — цитирует косовского премьера « Интерфакс ».

По его словам, после этого президент страны должен начать консультации для определения даты новых всеобщих выборов, в которых Харадинай намерен принять участие.

Специальный трибунал по Косово в Гааге был создан в 2015 году для расследования военных преступлений, совершённых во время войны за независимость республики.

Как писал News.ru, ранее директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что решением о запрете на въезд официальным лицам Белграда власти Косово отрезают сербское население самопровозглашённой республики от их государства и создают для них гетто.