https://static.news.ru/photo/c65c19ca-9cad-11e9-b1ac-fa163e074e61_1024.jpg Джузеппе Конте Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что предпочёл бы видеть во главе Еврокомиссии женщину, однако не назвал имена возможных кандидаток.

По его словам, Италия не одобряет «блоковой подход» в принятии решений о будущем руководстве Евросоюза.

Мы объяснили нашим партнёрам, что решения должны принимать все, и мы не можем начать работу на основе решений отдельных представителей. ЕС включает 28 стран, а не состоит из блоков из 2-3 стран, — подчеркнул он в ходе второго рабочего заседания экстренного саммита о назначении на руководящие посты в ЕС.

Конте отметил, что если Италия не принимает решение, то это является не оскорблением премьера, а всех итальянцев, которые принимали участие в выборах и обладают правом быть представленными, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что плохая подготовка процесса назначения на ведущие посты в Евросоюзе привела к провалу первого дня переговоров в ходе саммита.

Внеочередной саммит ЕС стартовал в Брюсселе 30 июня. На нём предполагалось согласовать кандидатов на ключевые посты в Европарламенте, Евросовете, ЕЦБ, Еврокомиссии, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Глава Евросовета Дональд Туск приостанавливал переговоры на несколько часов для двусторонних консультаций с лидерами, а затем назначил новый этап переговоров на 2 июля.