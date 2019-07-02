https://static.news.ru/photo/47b77a34-9cd4-11e9-932f-fa163e074e61_1024.jpg Франс Тиммерманс Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возможное избрание социал-демократа Франса Тиммерманса главой Еврокомиссии (ЕК) станет «абсолютной катастрофой». Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перед началом заседания саммита Евросоюза. Разногласия связаны с вопросом о мигрантах, против которых выступают правоконсервативные силы Европы.

Нашей проблеме в переговорах на саммите — лишь одно имя. 1 июля мы ясно заявили, что не хотим господина Тиммерманса в качестве председателя ЕК. Это была бы абсолютная катастрофа! — приводит слова Бабиша РИА Новости .

Он отметил, что данную позицию со странами Вышеградской четвёрки (V4), куда входят Венгрия, Польша, Словения и Чехия, разделяет и Италия, в которой правительство контролируют ультраправые силы.

Этот человек (Тиммерманс. — News.ru) — абсолютно неприемлем, — считает Бабиш.

По его мнению, избрание Тиммерманса «приведёт к ещё большему разделению ЕС, к ещё большей разнице во взглядах между V4 и остальной частью ЕС».

Днём ранее Бабиш заявил, что V4 отвергает кандидатуру Тиммерманса на пост главы ЕК из-за его поддержки квот по распределению беженцев в странах ЕС, а также за некие «предубеждения» в отношении стран Центральной Европы.

Как писал News.ru, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры по кандидатуре главы ЕК на саммите ЕС обещают стать непростыми.

Ранее фракция социалистов выдвинула на пост главы Еврокомиссии Франца Тиммерманса, занимающего должность первого зампредседателя Еврокомиссии нынешнего созыва.