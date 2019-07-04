https://static.news.ru/photo/e2b01acc-9e56-11e9-9297-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Украины не дали разрешение членам делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ на посещение неподконтрольных Киеву территорий на востоке страны. Об этом заявила глава Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ассамблеи Маргарет Кинер Неллен.

Она выразила надежду на то, что представителям организации всё же удастся в скором времени лично оценить ситуацию с соблюдением прав человека в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Пока же делегации приходится пользоваться информацией из других источников для подготовки доклада.

На основе уже имеющихся сведений представители миссии отметили тяжёлое положение жителей в районе Станицы Луганской, расположенной в районе линии соприкосновений. Кроме того, Неллен указала на то, что пункт минских соглашений о разминировании этой территории до сих пор не выполнен, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что ополченцы обвинили ВСУ в создании препятствий для работы сотрудников ОБСЕ. В частности, они мешают вести наблюдение за ситуацией с воздуха, заглушая сигнал беспилотника спецмиссии.