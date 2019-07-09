https://static.news.ru/photo/dbba9880-a259-11e9-8b39-fa163e074e61_1024.jpg Матти Маасикас Фото: European People's Party/flickr.com

Эстонский дипломат Матти Маасикас стал новым руководителем представительства ЕС в Киеве.

По данным Европейской службы внешних дел, в Эстонии он занимает пост заместителя министра по европейским вопросам Министерства иностранных дел. На новой должности он сменил дипломата из Франции Хьюга Мингарелли, который был главой представительства с 2016 года.

В 2005 году Маасикас был назначен послом в РФ, но так как в это время он занял пост генерального секретаря в МИД Эстонии, в Москву политик так и не приехал. В период с 2011 по 2016 год он был главой представительства своей страны в ЕС.

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