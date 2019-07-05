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Миссия РФ и Белоруссии, реализуя международный договор по открытому небу, совершит наблюдательный полёт над Литвой.

Целью операции является контроль деятельности военных балтийской республики, передаёт официальный сайт Минобороны Белоруссии . Мероприятия планируется провести с 8 по 12 июля 2019 года.

Договор по открытому небу подписали в Хельсинки 24 марта 1992 года представители 23 стран-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года.

Ранее News.ru сообщал, что беспилотный летательный аппарат США замечен у западных границ России. По предварительным данным, БПЛА занимался разведкой. Предположительно, машина поднялась в воздух с аэродрома военно-морской базы сил НАТО в Италии (Сигонелла).