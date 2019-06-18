https://static.news.ru/photo/dc759100-9235-11e9-b24f-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от представителей ЛГБТ-сообщества посетить их мероприятие. Так называемый Марш равенства KyivPride пройдёт в Киеве.

Активисты записали видеообращение к главе государства и опубликовали его в Facebook .

В обращении говорится, что участники KyivPride поддерживают позицию Зеленского о том, что «человек является самой большой ценностью для государства». Президенту Украины предлагается поддержать права членов ЛГБТ-сообщества. Отмечается, что Зеленский может стать первым лидером Украины, посетившим столь неординарное мероприятие.

О реакции президента и его администрации на это приглашение пока не сообщается.

Ранее News.ru сообщал, что Зеленский отдал должное красивым женщинам Украины. По словам главы государства, брендом страны, помимо сельского хозяйства, шахт и металлургии, являются «очень красивые люди, особенно женщины».