https://static.news.ru/photo/95ff1bb6-b232-11e9-acdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил, что для возвращения полуострова в состав страны необходимо создать новую переговорную площадку.

По его словам, участниками могут стать Великобритания, Соединённые Штаты Америки, Германия и Франция. Первые две страны «гарантировали безопасность государства», а вторые работают над решением проблем в Донбассе, передаёт его слова « Сегодня.ua ». Кроме того, он не исключил участие Турции.

Это можно обсуждать. Однако сначала Украине нужно выйти с такой инициативой, — подчеркнул он.

Политик добавил, что в начале можно обойтись без участия России.

Также среди вариантов он упомянул усиление санкционного давления на предприятия, участвовавшие в строительстве Крымского моста.

Ранее News.ru писал, что в Совфеде прокомментировали призыв украинского журналиста ввести войска в Россию. Сенатор Сергей Цеков заявил, что такая идея могла прийти в голову только «стопроцентно нездоровому человеку».