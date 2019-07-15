https://static.news.ru/photo/382dfc7c-a716-11e9-8b2a-fa163e074e61_1024.jpg Ангела Меркель Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что одышка канцлера Германии Ангелы Меркель при разговоре с журналистами во Франции возникла из-за лестницы.

Политику пришлось быстро подниматься, чтобы вовремя появиться перед представителями прессы, передаёт его слова Rheinische Post. Женщина начала говорить сразу после подъёма, отметил он.

Здесь нет ничего особенного, и точно нет повода для спекуляций, — подчеркнул Зайберт.

Здоровье Меркель на протяжении нескольких недель остаётся темой обсуждения. Странные вздрагивания политика будоражат умы общественности, в то время как сама глава германского правительства продолжает утверждать, что с ней всё в порядке.