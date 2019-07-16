https://static.news.ru/photo/4e700632-a85c-11e9-be26-fa163e074e61_1024.jpg Кирилл Вышинский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти освободить главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Я постоянно поддерживаю контакт с властями Украины и пользуюсь любой возможностью высказаться в защиту Кирилла Вышинского. Призвать власти к его освобождению, потому что так не должно быть, — заявил он.

Дезир подчеркнул, что журналисты не должны лишаться свободы за свою профессиональную деятельность, сообщает РИА Новости .

Вышинский был задержан в мае 2018 года. Его обвиняют в государственной измене. Журналисту грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Очередное заседание суда по его делу назначено на 19 июля.

Как ранее писал News.ru, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что предъявленные Вышинскому обвинения абсурдны. Кроме того, прокуратура до сих пор не представила вразумительных доказательств вины журналиста. При этом его более года продолжают держать под арестом.