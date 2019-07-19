https://static.news.ru/photo/0c412d08-aa3d-11e9-9713-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что приложит все усилия для освобождения из-под ареста главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Дезир назвал «ужасным» решение суда о продлении журналисту срока содержания под стражей. Он в очередной раз призвал власти Украины вернуть Вышинскому свободу, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что на решение суда по делу Вышинского отреагировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала его «стыдом и позором».

Подольский районный суд Киева не нашёл оснований для освобождения Вышинского и продлил ему срок ареста. Согласно решению, под стражей журналист останется до 19 сентября. Следующее заседание по его делу состоится 16 сентября.