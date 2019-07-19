https://static.news.ru/photo/6775402c-abd4-11e9-9b5e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военные трижды за день нарушили новое перемирие, сообщил представитель непризнанной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, обстрел совершался по направлению Дзержинск — Горловка, передаёт РИА Новости . Войска противника применили стрелковое оружие и выпустили одну гранату из ручного противотанкового гранатомёта.

Ещё один обстрел был произведён в 18:30 мск по направлению Троицкое — Михайловка. Тогда армейцы применили пулемёты и стрелковое оружие.

21 июля появилась информация о нарушении перемирия украинскими войсками. Представители ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли село Новая Таврия на юге самопровозглашённой республики.

20 июля власти ДНР и ЛНР издали приказы о прекращении огня с полуночи 21 июля. С содержанием распоряжений ознакомлены все подразделения народной милиции республик и каждый военнослужащий. Документы предусматривают неприменение любого огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжёлого вооружения вблизи населённых пунктов, проведение наступлений и диверсионных операций.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно только путём прямого диалога между властями Украины и руководством ДНР и ЛНР. По его словам, Москва сделает всё от неё зависящее для того, чтобы процесс диалога шёл с нужным качеством.