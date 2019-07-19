https://static.news.ru/photo/c6cb2ef0-abc1-11e9-8987-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Joint Forces Operation/Facebook

Замначальника управления Народной милиции непризнанной Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что виновник нарушения перемирия попадёт под уголовную ответственность. По его словам, этим новый режим отличается от всех предыдущих.

Было указано, что тот, кто произвёл нарушение или выстрел, понесет уголовную ответственность, — подчеркнул он.

По его словам, в Киеве специально не сообщили снайперам и диверсионным группам, передаёт РИА Новости . Операции Объединённых сил получили указания о целенаправленном дезинформировании силовиков, уверен он.

Представитель ДНР добавил, что Украина попытается снять с себя ответственность за случившееся.

21 июля появилась информация о нарушении перемирия украинскими войсками. Представители ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли село Новая Таврия на юге самопровозглашённой республики.

20 июля власти ДНР и ЛНР издали приказы о прекращении огня с полуночи 21 июля. С содержанием распоряжений ознакомлены все подразделения народной милиции республик и каждый военнослужащий. Документы предусматривают неприменение любого огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжёлого вооружения вблизи населённых пунктов, проведение наступлений и диверсионных операций.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование ситуации в Донбассе возможно только путём прямого диалога между властями Украины и руководством ДНР и ЛНР. По его словам, Москва сделает всё от неё зависящее для того, чтобы процесс диалога шёл с нужным качеством.