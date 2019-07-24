https://static.news.ru/photo/5d976cee-ae25-11e9-b3c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look/Global Look Press

Украинский юрист Андрей Портнов опубликовал видеоматериалы, которые свидетельствуют о том, что фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в 2015 году выступал перед российскими олигархами в Монако.

Ранее музыкант был избран главой партии «Голос» на съезде в среду, 24 июля.

Публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, — написал Портнов в Facebook.

Как писал News.ru, Святослав Вакарчук призвал парламент Украины принять закон, регламентирующий отношения между Киевом и Москвой во всех сферах. По его словам, в законе о сосуществовании с «государством-агрессором» необходимо чётко указать, «что можно, а что нет».