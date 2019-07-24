Украинский юрист Андрей Портнов опубликовал видеоматериалы, которые свидетельствуют о том, что фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в 2015 году выступал перед российскими олигархами в Монако.
Ранее музыкант был избран главой партии «Голос» на съезде в среду, 24 июля.
Публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, — написал Портнов в Facebook.
Как писал News.ru, Святослав Вакарчук призвал парламент Украины принять закон, регламентирующий отношения между Киевом и Москвой во всех сферах. По его словам, в законе о сосуществовании с «государством-агрессором» необходимо чётко указать, «что можно, а что нет».