Протесты с антироссийским оттенком в Грузии, начавшиеся две недели назад, продолжаются. В условиях крайнего обострения двусторонних отношений в ход ожидаемо пошли откровенные фейки — например, видео с якобы недавним нападением на российских туристов, которое, как выяснилось, было снято ещё пять лет назад. Большинство россиян, находящихся в Грузии, говорят, что не ощущают опасности со стороны местных жителей. А многие демонстранты, в свою очередь, подчёркивают: антироссийские лозунги адресованы властям РФ, а не её гражданам. Однако в целом жизнь в Грузии становится опаснее, свидетельствует опубликованные на днях данные МВД страны: в январе-мае 2019-го число преступлений значительно выросло по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
За первые пять месяцев текущего года было зафиксировано 28,3 тысячи правонарушений, что на 19,3% больше, чем за это же время в 2018-м. Основной рост отмечается по таким видам преступлений, как кражи (+24,1%), семейное насилие (+12,1%), наркопреступления (+36,8%) и доведение до самоубийства (+23,2%).
В последние годы число правонарушений в Грузии неуклонно растёт. Так, в 2015-м было зарегистрировано 35 тысяч преступлений, годом позже — порядка 36 тысяч, а за весь 2017-й — почти 38 тысяч. Такая динамика ставит под вопрос упрёки новых властей страны в адрес Михаила Саакашвили, масштабно реформировавшего правоохранительные органы. Справедливости ради, на период его правления пришёлся и всплеск числа преступлений: 43 тысячи, 62 тысячи и 54 тысячи в 2005-м, 2006-м и 2007-м соответственно. Однако позднее статистика пошла на спад — 44,6 тысячи (2008), 35,9 тысячи (2009), 34,7 тысячи (2010), 32 тысячи (2011), — но вскоре вновь начался рост, наблюдаемый и по сей день. По сравнению с данными 2001-2003 годов, когда ежегодно фиксировалось не более 18 тысяч преступлений, показатели последних лет вызывают вполне объяснимую тревогу. Впрочем, речь идёт не только о реальном росте числа правонарушений, но и об изменении подхода к их регистрации.
Статистика основана на улучшенном учёте преступлений, согласно которому регистрируются все случаи, где выявляются хоть малые признаки преступления или у полиции есть подозрение совершения преступления. Естественно, подобная практика регистрации преступлений в 2018 году в цифрах расходится с 2017 годом, — заявляла в этой связи несколько месяцев назад замглавы МВД Грузии Натия Мезвришвили.
С тем, что изменение методики учёта наверняка сыграло важную роль в увеличении показателей, согласен и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. По его мнению, говорить о причинах официального роста преступности на основании лишь цифр невозможно.
Говоря о росте случаев семейного насилия, я почти уверен, что дело в более тщательном подсчёте и в изменении законодательства, — отметил эксперт в беседе с News.ru. — Что касается, например, увеличения числа краж, то судить не берусь. Но можно в этой связи напомнить, что Грузия — это страна, мягко говоря, небогатая.
Россияне же на фоне протестов и тревожных статистических данных не спешат отказываться от поездок на грузинскую территорию, активно обмениваясь вариантами «обходных» путей в страну в условиях запрета Москвы на прямые авиарейсы. Более того, некоторые граждане устраивают акции в поддержку Грузии, как, например, в Волгограде, где на днях прошли два одиночных пикета.
Рассчитывать на то, что зафиксированный МВД рост преступности отвернёт россиян от Грузии, не приходится, считает Николай Силаев.
Не думаю, что российские туристы настолько глубоко изучают страну, в которую собираются ехать. Достаточно того, что в Грузии выходят на улицу с нецензурными лозунгами в адрес России и русских, достаточно историй о сорванных георгиевских ленточках и попытках избиения за их ношение... И, конечно, свою роль сыграет предупреждение МИД РФ, своевременно выданное на это счёт, — отмечает эксперт.