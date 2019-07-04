Протесты с антироссийским оттенком в Грузии, начавшиеся две недели назад, продолжаются. В условиях крайнего обострения двусторонних отношений в ход ожидаемо пошли откровенные фейки — например, видео с якобы недавним нападением на российских туристов, которое, как выяснилось, было снято ещё пять лет назад. Большинство россиян, находящихся в Грузии, говорят, что не ощущают опасности со стороны местных жителей. А многие демонстранты, в свою очередь, подчёркивают: антироссийские лозунги адресованы властям РФ, а не её гражданам. Однако в целом жизнь в Грузии становится опаснее, свидетельствует опубликованные на днях данные МВД страны: в январе-мае 2019-го число преступлений значительно выросло по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

За первые пять месяцев текущего года было зафиксировано 28,3 тысячи правонарушений, что на 19,3% больше, чем за это же время в 2018-м. Основной рост отмечается по таким видам преступлений, как кражи (+24,1%), семейное насилие (+12,1%), наркопреступления (+36,8%) и доведение до самоубийства (+23,2%).

В последние годы число правонарушений в Грузии неуклонно растёт. Так, в 2015-м было зарегистрировано 35 тысяч преступлений, годом позже — порядка 36 тысяч, а за весь 2017-й — почти 38 тысяч. Такая динамика ставит под вопрос упрёки новых властей страны в адрес Михаила Саакашвили, масштабно реформировавшего правоохранительные органы. Справедливости ради, на период его правления пришёлся и всплеск числа преступлений: 43 тысячи, 62 тысячи и 54 тысячи в 2005-м, 2006-м и 2007-м соответственно. Однако позднее статистика пошла на спад — 44,6 тысячи (2008), 35,9 тысячи (2009), 34,7 тысячи (2010), 32 тысячи (2011), — но вскоре вновь начался рост, наблюдаемый и по сей день. По сравнению с данными 2001-2003 годов, когда ежегодно фиксировалось не более 18 тысяч преступлений, показатели последних лет вызывают вполне объяснимую тревогу. Впрочем, речь идёт не только о реальном росте числа правонарушений, но и об изменении подхода к их регистрации.

Статистика основана на улучшенном учёте преступлений, согласно которому регистрируются все случаи, где выявляются хоть малые признаки преступления или у полиции есть подозрение совершения преступления. Естественно, подобная практика регистрации преступлений в 2018 году в цифрах расходится с 2017 годом, — заявляла в этой связи несколько месяцев назад замглавы МВД Грузии Натия Мезвришвили.

С тем, что изменение методики учёта наверняка сыграло важную роль в увеличении показателей, согласен и старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. По его мнению, говорить о причинах официального роста преступности на основании лишь цифр невозможно.

Говоря о росте случаев семейного насилия, я почти уверен, что дело в более тщательном подсчёте и в изменении законодательства, — отметил эксперт в беседе с News.ru. — Что касается, например, увеличения числа краж, то судить не берусь. Но можно в этой связи напомнить, что Грузия — это страна, мягко говоря, небогатая.

Россияне же на фоне протестов и тревожных статистических данных не спешат отказываться от поездок на грузинскую территорию, активно обмениваясь вариантами «обходных» путей в страну в условиях запрета Москвы на прямые авиарейсы. Более того, некоторые граждане устраивают акции в поддержку Грузии, как, например, в Волгограде, где на днях прошли два одиночных пикета.

Рассчитывать на то, что зафиксированный МВД рост преступности отвернёт россиян от Грузии, не приходится, считает Николай Силаев.