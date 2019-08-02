https://static.news.ru/photo/26e67f7a-b535-11e9-8dab-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл и Елизавета II Фото: Doug Peters/imago stock&people/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II выразила свою озабоченность публикацией в журнале Vogue, в которой Меган Маркл рассказала о передовых женщинах.

Монарху пришлось сделать герцогине Сассекской суровое внушение, передаёт Express . Она была раздосадована тем, что Маркл выразила свои предпочтения, что нарушает правило поведения королевской семьи.

Как писал News.ru, королева Великобритании Елизавета II пригласила супругу принца Гарри Меган Маркл отпраздновать её 38-й день рождения в своей резиденции в Балморале. Там она намерена преподать герцогине Сассекской уроки поведения на публике, поскольку симпатизирует принцессе. Поездка в королевскую резиденцию станет первой для принцессы Меган и новорождённого сына Арчи. По словам герцогини, это большая честь для неё. Известно, что 93-летняя Елизавета II, принц Чарльз и его супруга Камилла «очень любят» Меган, считают её «привлекательной и умной».