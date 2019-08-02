Королева Великобритании Елизавета II выразила свою озабоченность публикацией в журнале Vogue, в которой Меган Маркл рассказала о передовых женщинах.
Монарху пришлось сделать герцогине Сассекской суровое внушение, передаёт
Как писал News.ru, королева Великобритании Елизавета II пригласила супругу принца Гарри Меган Маркл отпраздновать её 38-й день рождения в своей резиденции в Балморале. Там она намерена преподать герцогине Сассекской уроки поведения на публике, поскольку симпатизирует принцессе. Поездка в королевскую резиденцию станет первой для принцессы Меган и новорождённого сына Арчи. По словам герцогини, это большая честь для неё. Известно, что 93-летняя Елизавета II, принц Чарльз и его супруга Камилла «очень любят» Меган, считают её «привлекательной и умной».