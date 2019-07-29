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Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев должен рассмотреть вопрос введения санкций в отношении международных компаний. Речь идёт об участниках строительства Крымского моста.

Он также не исключил возможность внесения определённых изменений в законодательство. Кориневич считает, что в настоящее время у Украины есть возможность изменить ситуацию с санкциями по Крыму к лучшему, передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что полуостров готов к восстановлению дорожного сообщения с Украиной, которое было прекращено ещё пять лет назад по политическим мотивам. Политик отметил, что это будет сделано ради украинских туристов.