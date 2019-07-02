Посольство России в Праге Фото: Krokodyl/CC BY 2.5/wikimedia.org

Российское посольство в Чехии готово оказать гражданам РФ необходимую помощь из-за ограничений Прагой количества рейсов авиакомпаний РФ в столицу республики. Представители дипломатического ведомства выразили надежду на скорейшее урегулирование возникших трудностей.

Рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, создавшей трудности сотням пассажиров. Посольство готово оказать российским гражданам необходимую консульскую поддержку, — цитирует сообщение посольства «Интерфакс».

Сотрудники ведомства добавили, что проблему с перелётами решают на уровне авиационных властей Чехии и РФ.

Ранее News.ru сообщал, что «Аэрофлот» отменил несколько рейсов из Москвы в Прагу, намеченных на 2 июля. Такое решение российская компания приняла после аннулирования авиационными властями Чехии ранее выданных разрешений на выполнение полётов.

 

News.ru в соцсетях