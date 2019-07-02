Посольство России в Чехии поможет гражданам РФ из-за ситуации с авиарейсами
Дмитрий Новиков
11:59, 02 июля 2019
https://static.news.ru/photo/cbd03340-9ca9-11e9-87f0-fa163e074e61_1024.jpgПосольство России в ПрагеФото: Krokodyl/CC BY 2.5/wikimedia.org
Российское посольство в Чехии готово оказать гражданам РФ необходимую помощь из-за ограничений Прагой количества рейсов авиакомпаний РФ в столицу республики. Представители дипломатического ведомства выразили надежду на скорейшее урегулирование возникших трудностей.
Рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, создавшей трудности сотням пассажиров. Посольство готово оказать российским гражданам необходимую консульскую поддержку, — цитирует сообщение посольства «Интерфакс».
Сотрудники ведомства добавили, что проблему с перелётами решают на уровне авиационных властей Чехии и РФ.
Ранее News.ru сообщал, что «Аэрофлот» отменил несколько рейсов из Москвы в Прагу, намеченных на 2 июля. Такое решение российская компания приняла после аннулирования авиационными властями Чехии ранее выданных разрешений на выполнение полётов.