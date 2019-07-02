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Бухарест готов оказать Кишинёву экспертную поддержку в проведении реформы государственных институтов. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на совместном брифинге с премьер-министром Молдавии Майей Санду.

По словам главы государства, в румынском правительстве уже сформированы группы специалистов, которые вместе с представителями молдавского кабмина определят сферы, где потребуется помощь. По результатам этой работы будут запущены конкретные проекты...