https://static.news.ru/photo/e840c56c-b2e3-11e9-beb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Украинские власти пока не уведомили посольство РФ в Киеве об аресте российского танкера Nika Spirit, сообщил пресс-атташе дипломатической миссии Денис Голенко. По его словам, генконсульство в Одессе отправило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию.

Пока не уведомляли (об аресте — News.ru). Генеральное консульство в Одессе направило в МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию. Ответа до настоящего времени не последовало, — цитирует представителя ведомства РИА Новости .

Илья Дробязко, являющийся капитаном Nika Spirit, рассказал подробности задержания судна в порту Измаил украинскими силовиками. По его словам, те действовали незаконно.

Танкер остановили 25 июля за якобы блокировку кораблей в Керченском проливе. Россия заявила о противоправности операции и призвала президента Незалежной Владимира Зеленского прокомментировать происходящее. Моряки были отпущены СБУ из-за отсутствия оснований к задержанию, они уже вернулись в РФ.