https://static.news.ru/photo/739e8d4e-9cf8-11e9-ae53-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/AmbRusCz

Посольство России в Чехии поддержало стремление Праги решить проблему с авиаперелётами между странами. В дипмиссии отметили, что рассчитывают на скорейшее разрешение ситуации совместными усилиями чешских и российских авиационных властей.

При этом дипломаты подчеркнули, что у них вызывает недоумение акцент, сделанный в заявлении МИД Чехии, что неудобства коснулись исключительно чешских граждан. В посольстве пояснили, что ограничения затронули сотни россиян, а также граждан других государств, включая Китай и Японию, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что вылеты из Москвы в Прагу, назначенные на 3 июля, будут выполнены в полном объёме. Об этом заявили в «Аэрофлоте». Восстановление сообщения связано с решением властей РФ и европейской страны о временном возобновлении перелётов.