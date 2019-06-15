https://static.news.ru/photo/04a6fd0c-9043-11e9-bb55-fa163e074e61_1024.jpg Тереза Мэй Фото: Uk Parliament/Mark Duffy/Global Look Press

Во время общения с детской аудиторией премьер-министр Британии Тереза Мэй рассказала, чем намерена заняться после ухода с поста главы правительства.

В эфире телеканала Sky News она призналась, что желает оставить большую политику, ведь это позволит ей уделять больше времени пешим прогулкам, кулинарному искусству и просмотру спортивных матчей.

Я ещё какое-то время останусь членом парламента, но у меня появится больше времени, чтобы гулять со своим мужем, мне хотелось бы почаще готовить, и ещё я смогу выделить больше времени для того, чтобы смотреть крикет, — поделилась своими планами с детьми Мэй.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила 7 июня о своей отставке. До 20-го числа этого месяца парламент должен избрать нового главу кабмина.

Ранее претендент на пост премьера Британии, экс-мэр Лондона Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин, писал News.ru.