Во время общения с детской аудиторией премьер-министр Британии Тереза Мэй рассказала, чем намерена заняться после ухода с поста главы правительства.
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Я ещё какое-то время останусь членом парламента, но у меня появится больше времени, чтобы гулять со своим мужем, мне хотелось бы почаще готовить, и ещё я смогу выделить больше времени для того, чтобы смотреть крикет, — поделилась своими планами с детьми Мэй.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила 7 июня о своей отставке. До 20-го числа этого месяца парламент должен избрать нового главу кабмина.
Ранее претендент на пост премьера Британии, экс-мэр Лондона Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин, писал News.ru.