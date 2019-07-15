https://static.news.ru/photo/8131ce5a-a705-11e9-98ad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

Морская черепаха в пятый раз за 200 лет отложила яйца на восточном побережье Испании.

Посетители пляжа в городе Кастельон-де-ла-Плана случайно нашли кладку, в которой было 113 яиц. Черепаха не стала ждать, пока вылупится потомство, и вернулась в Средиземное море, сообщает агентство Europa Press .

Чуть больше 30 яиц биологи передали в Фонд океанографии, остальные перенесли в природный парк Альбуфера.

Специалисты отмечают, что находка – уникальный случай, поскольку морские черепахи неохотно откладывают яйца на побережье Испании. Исследователи подсчитали, что за двухсотлетнюю историю наблюдений это пятый зарегистрированный случай.

Ранее News.ru сообщал, что в Китае умерла самая древняя черепаха на планете. Самка мягкотелой черепахи Rafetus swinhoei проживала в зоопарке Сучжоу. Пресмыкающееся звали Сянсян, она дожила до 90 лет и скончалась через сутки после неудачной попытки зоологов сделать ей искусственное оплодотворение.