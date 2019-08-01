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Украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в районе населённого пункта Золотое-5 в Донбассе. Обстрел был произведён спустя 10 суток после объявления перемирия.

По словам начальника пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Якова Осадчего, 54 бригада ВСУ применила против милиции стрелковое оружие в 13:25 по московскому времени. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в...