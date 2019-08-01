Крупный авиалайнер, предположительно Airbus A380, совершил посадку, вынырнув из тумана незадолго до контакта со взлётно-посадочной полосой. Из-за густой дымки кажется, что воздушное судно появилось из ниоткуда.
Видеоролик с произошедшем появился на YouTube. По информации сайта
Ранее News.ru сообщал, что самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А4333 Краснодар — Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч. По неподтверждённым данным, причиной посадки стала поломка левого двигателя воздушного судна, пострадавших нет.