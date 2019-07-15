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Прокуратура Украины за год пребывания главреда портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под стражей так и не представила вразумительных доказательств его вины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что считает предъявленные Вышинскому обвинения в госизмене абсурдными и пообещала всячески поддерживать журналиста. Он же, в свою очередь, намерен публично добиваться оправдания. Омбудсмен добавила, что напряжённость вокруг дела...