Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50. На купюре поместят портрет известного английского математика Алана Тьюринга, наиболее известного благодаря взлому сообщений шифровальной машины нацистов Enigma во время Второй мировой войны.
Деньги с новым дизайном будут запущены в оборот в 2021 году. Кандидатура Тьюринга была выбрана специальной комиссией из списка, составленного по результатам общественного опроса. Кроме него, рассматривались кандидатуры физиков Стивена Хокинга и Джеймса Максвелла, математика Ады Лавлейс, химика Дороти Ходжкин и других, передаёт
Ранее фотокорреспондент News.ru запечатлел банкноты, которые Россия печатает для Сирии. Производством занимается Гознак.