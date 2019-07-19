Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко призвал соратников остановить «реванш» пророссийских сил в Верховной раде. Об этом он заявил после объявления результатов экзитполов.

Нам с вами бороться за Украину и нам с вами останавливать российский реванш, — цитирует Порошенко ТАСС. Также экс-президент страны заявил, что сделает всё, чтобы не допустить партию Виктора Медведчука...