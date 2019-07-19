Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко заявил, что его политическая сила готова к объединению с другими, поддерживающими направление на интеграцию в Европу.
По его словам, близкой с идеологической точки зрения является фракция Святослава Вакарчука «Голос».
Мы готовы как к стратегическому, так и к ситуативному сотрудничеству со всеми, кто поддерживает курс на полноправное членство в Европейском союзе и НАТО, — передаёт слова политика РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что партия «Слуга народа», которую возглавляет президент Украины Владимир Зеленский, сможет набрать больше 100 мест в украинском парламенте. Об этом свидетельствуют данные экзитополов.
Второе место занимает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,5% голосов). Третье место за «Европейской солидарностью» экс-президента страны Петра Порошенко (8,9%).