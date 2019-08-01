https://static.news.ru/photo/479ee43e-b43e-11e9-beb2-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Политик заявил, что в первую очередь хотел бы остаться в живых.

Кроме того, Порошенко надеется на то, что к этому времени успеет стать депутатом Европарламента и даже завершить срок полномочий.

Он отказался рассуждать о том, напишут ли о нём в учебниках истории, предложив поднять эту тему через два-три года. По мнению политика, спустя это время у многих изменится мнение на его счёт.

Порошенко сообщил, что за последние пять лет стал сильнее, опытнее и мудрее. Он отметил, что гордится каждым годом своего президентства и тем, что Украина стала кардинально другой страной, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Порошенко в поисках защиты от уголовных дел обратился к американским лоббистским компаниям. В частности, в Стамбуле объектом его внимания стала BGR group.