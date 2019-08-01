Экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Политик заявил, что в первую очередь хотел бы остаться в живых.
Кроме того, Порошенко надеется на то, что к этому времени успеет стать депутатом Европарламента и даже завершить срок полномочий.
Он отказался рассуждать о том, напишут ли о нём в учебниках истории, предложив поднять эту тему через два-три года. По мнению политика, спустя это время у многих изменится мнение на его счёт.
Порошенко сообщил, что за последние пять лет стал сильнее, опытнее и мудрее. Он отметил, что гордится каждым годом своего президентства и тем, что Украина стала кардинально другой страной, передаёт
Ранее News.ru писал, что Порошенко в поисках защиты от уголовных дел обратился к американским лоббистским компаниям. В частности, в Стамбуле объектом его внимания стала BGR group.