Президент Украины Пётр Порошенко Фото: Global Look Press

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в рамках уголовного производства по заявлениям юриста Андрея Портнова вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала «Прямо» Владимира Макеенко. После них ведомство вызовет экс-президента Украины Петра Порошенко.

По словам директора ГБР Романа Трубы, в рамках расследования будет произведена выемка документов администрации президента. Он отметил, что следователи работают над пятью уголовными делами, фигурантом которых является Порошенко, передаёт «Украинские новости».

Ранее News.ru писал, что Порошенко назвал свою партию «Европейская солидарность» политическим спецназом, способным остановить власти от поворота в сторону России. По его словам, за пять лет он со сторонниками заложил фундамент украинской государственности, основой которой являются армия, язык и вера.

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