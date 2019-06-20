Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в рамках уголовного производства по заявлениям юриста Андрея Портнова вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала «Прямо» Владимира Макеенко. После них ведомство вызовет экс-президента Украины Петра Порошенко.
По словам директора ГБР Романа Трубы, в рамках расследования будет произведена выемка документов администрации президента. Он отметил, что следователи работают над пятью уголовными делами, фигурантом которых является Порошенко, передаёт «
Ранее News.ru писал, что Порошенко назвал свою партию «Европейская солидарность» политическим спецназом, способным остановить власти от поворота в сторону России. По его словам, за пять лет он со сторонниками заложил фундамент украинской государственности, основой которой являются армия, язык и вера.