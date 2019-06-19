https://static.news.ru/photo/38576064-92b0-11e9-8e0a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

Крым является частью России и не должен быть предметом торга. Такое заявление сделал депутат Госдумы от этого региона Михаил Шеремет.

Таким образом он прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко о возможном отказе новых властей страны от претензий на полуостров.

Порошенко постепенно выходит из параллельного мира и осознает, что Украина не сможет двигаться дальше без признания российского статуса Крыма, — цитирует Шеремета РИА Новости .

По его словам, соседнее государство не сможет считаться цивилизованным, пока не признает выбор крымчан жить в составе России и не пойдёт на встречу «народам Донбасса». Депутат выразил надежду, что это осознает действующий украинский президент Владимир Зеленский, который «пока не спешит выполнять свои предвыборные обещания».

Ранее, как писал News.ru, Пётр Порошенко допустил, что его страна откажется от претензий на Крым. По мнению политика, новое украинское руководство может признать полуостров российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.