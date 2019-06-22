https://static.news.ru/photo/b24df590-94e5-11e9-8f39-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что знает об уголовных делах, фигурантом которых является. При этом он отметил, что против него персонально ничего не представлено.

Политик отметил, что все дела возбуждены только по факту, что его очень радует.

Подчёркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту, — заявил Порошенко.

Он перечислил, что одно из дел касается военных действий в Донбассе, другое — приказа для группы кораблей ВМС Украины отправиться из Одессы в Азовское море к Мариуполю. Кроме того, по словам экс-президента, изучается вопрос, связанный с обращением лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко относительно украинской газотранспортной системы (ГТС).

Порошенко уточнил, что Тимошенко не может комментировать газовые вопросы, а заявления о продаже ГТС назвал ложью, передаёт телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в рамках уголовного производства по заявлениям юриста Андрея Портнова вызвало на допросы бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко. После них ведомство вызовет Порошенко.