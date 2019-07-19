Бывший президент Украины Пётр Порошенко проголосовал на внеочередных парламентских выборах. По его словам, он отдал голос за партию, способную остановить «российский реванш».
Экс-глава государства добавил, что эта же политическая сила будет двигать Украину в Евросоюз и НАТО, сообщает
Ранее News.ru писал, что глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил о необходимости смены системы власти на Украине. Он отметил, что главным критерием формирования нового правительства страны должен стать профессионализм.