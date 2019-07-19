https://static.news.ru/photo/334e2a10-abe4-11e9-a36c-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко призвал соратников остановить «реванш» пророссийских сил в Верховной раде. Об этом он заявил после объявления результатов экзитполов.

Нам с вами бороться за Украину и нам с вами останавливать российский реванш, — цитирует Порошенко ТАСС .

Также экс-президент страны заявил, что сделает всё, чтобы не допустить партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» к формированию коалиции и кабмина.

Одной из своих целей в Верховной раде Порошенко назвал обеспечение курса Украины в ЕС и НАТО.

Как писал News.ru, по данным экзитполов, «Европейская солидарность» Петра Порошенко набирает на выборах в украинский парламент 8,9% и находится на третьем месте после президентской партии «Слуга народа» и промосковской «Оппозиционной платформы — За жизнь».