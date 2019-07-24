https://static.news.ru/photo/9004dd70-ae06-11e9-b104-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пятый президент Украины Пётр Порошенко посетил Государственное бюро расследований, куда его несколько раз вызывали на допрос.

По данным «Украинской правды», бывший украинский лидер приехал, чтобы дать показания.

ГБР Украины открыло ряд производств в отношении Порошенко и других высокопоставленных членов его команды. Всего, по словам директора ведомства Романа Трубы, расследуется 11 уголовных дел по заявлениям граждан.

Речь идёт о преступлениях, связанных с легализацией полученных преступным путём доходов, вмешательством в деятельность судей и другими неправомерными действиями высших должностных лиц. Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.