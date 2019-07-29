https://static.news.ru/photo/1cba6d96-b219-11e9-8182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьёй выехал с территории страны. Он отправился на отдых в Турцию.

По данным издания « Украинская правда », близкие экс-главы государства выехали двумя группами в Стамбул. На какой срок Порошенко написал заявление об отказе от госохраны, точно не известно. По действующему законодательству, бывшим лидерам страны она предоставляется пожизненно.

Весной, как писал News.ru, журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский обратился с просьбой запретить чиновникам и политикам покидать территорию Украины в течение года после проведения президентских и парламентских выборов. Тогда команда выигравшего президентские выборы Владимира Зеленского выдвинутую идею поддержала, однако дальнейшей реализации инициатива не получила.