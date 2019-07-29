Бывший президент Украины Пётр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьёй выехал с территории страны. Он отправился на отдых в Турцию.
По данным издания «
Весной, как писал News.ru, журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский обратился с просьбой запретить чиновникам и политикам покидать территорию Украины в течение года после проведения президентских и парламентских выборов. Тогда команда выигравшего президентские выборы Владимира Зеленского выдвинутую идею поддержала, однако дальнейшей реализации инициатива не получила.