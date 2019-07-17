https://static.news.ru/photo/6c806cce-a876-11e9-9457-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко не явился на допрос по делу об уклонении от налогов и легализации доходов при продаже завода «Кузница на Рыбальском». Бывший глава государства проходит по нему как свидетель.

Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что политик будет вызван на допрос повторно.

Адвокат Порошенко, в свою очередь, сообщил, что экс-президент не получал никаких повесток. Он также посоветовал не беспокоить Порошенко допросами до 21 июля, поскольку он очень занят предвыборной деятельностью, сообщает « Политика сегодня ».

Ранее News.ru писал, что в отношении Порошенко возбуждено несколько уголовных дел, по одному из которых он может оказаться в тюрьме уже в ближайшее время. Юрист Андрей Портнов пояснил, что препятствует осуждению экс-президента нахождение на посту генпрокурора Украины Юрия Луценко.